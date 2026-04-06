Letztes Vertragsjahr: Vinicius Jr. spricht über Real-Zukunft

Vinicius Jr. ist einer der polarisierendsten Fußball-Stars dieses Planeten und gleichzeitig einer der wichtigsten Spieler bei Real Madrid. Dennoch nähert sich sein Vertrag langsam dem Ende, in der Vergangenheit deutete der Brasilianer einen Abgang bereits an.

Im Sommer geht Vini Jr. in sein letztes Vertragsjahr bei den Königlichen. Das ist meist die Zeit, wo entweder Verträge verlängert werden oder sich Spieler ein neues Zuhause suchen müssen, solange die Vereine noch Geld dafür kassieren.

Daher wird es für den 25-Jährigen langsam ernst. Vor dem Duell mit den Bayern in der Königsklasse meldete er sich nun zu Wort. Neben seiner Zukunft ging es auch um seine Beziehung zu Ex-Coach Xabi Alonso, dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa und den wiederholten Rassismus-Skandalen, die er über sich ergehen lassen muss.

"Mir bleibt noch ein Vertragsjahr. Wir sind sehr entspannt, weil ich das Vertrauen des Präsidenten genieße, von all den Leuten, die täglich mit mir reden", lässt Vinicius die Real-Fans aufatmen. "Hoffentlich kann ich noch lange hier bleiben. Im richtigen Moment werden wir den Vertrag verlängern, sodass ich noch lange hier bleiben kann, denn das ist der Klub meiner Träume. Ich will noch viele Jahre bleiben", war der Brasilianer richtiggehend euphorisch.

Bereits Topverdiener in La Liga

Billig wird die Angelegenheit für die Königlichen aber nicht, schon jetzt ist Vinicius der Bestverdiener in La Liga - gleichauf mit Kylian Mbappe. Eine Gehaltserhöhung für den einen könnte ein Gehalts-Upgrade für den anderen notwendig machen.

Erst unter Alonso sprach Vinicius offen von seinem Ende bei Real, weil er so unglücklich mit dem Spanier war - und das auch öffentlich zur Schau stellte. "Es war eine schwierige Zeit, weil ich viele Spiele gemacht habe, aber auf wenige Minuten gekommen bin. Jeder Trainer hat seine Methode. Ich glaube, dass ich nicht in der Lage war, das umzusetzen, was er wollte. Ich sage nicht, dass das Verhältnis zwischen mir und Xabi schlecht war", gab er sich versöhnlich. Dennoch, zu Arbeloa habe er ein "besonderes Verhältnis", denn dieser hat ihm immer "sein Vertrauen geschenkt".

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Vinicius wird "Kampf gegen Rassismus fortsetzen"

Negativ beeinflusste diese Saison auch wieder einmal die rassistischen Äußerungen von Gegenspielern und Fans, die Vinicius zu ertragen hatte. "Mir geht es gut", so Vini bei der PK. "Es ist immer ein schwieriges Thema. Es ist auch wichtig, dass Lamine [Yamal, Anm.] sich äußert. Das kann den anderen helfen", und er blickte positiv in die Zukunft: "Wenn wir den Kampf fortsetzen, dann werden die neuen Spieler davon verschont bleiben."