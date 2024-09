Auftakt gegen Sparta Prag: Salzburg kann es kaum erwarten

Da kommen sogar Frühaufsteher (und Frühschlafengeher) auf ihre Rechnung: Bereits um 18.45 Uhr startet Salzburg am Mittwoch gegen Sparta Prag in die neue Champions League. Via Canal+ sind Sie live dabei.

Genauso wie Sparta legt Salzburg unfreiwillig ausgelastet in der Königsklasse los. Sowohl für Österreichs Vizemeister als auch für Tschechiens Rekordmeister fiel die Generalprobe am Wochenende aufgrund der anhaltenden Regenfälle buchstäblich ins Wasser. Im Stadion Letna trifft Salzburg am Mittwoch auf einen Gegner, der saisonübergreifend bereits 26 Pflichtspiele ungeschlagen ist.

Doch auch die bisherige Saison-Bilanz der Bullen kann sich sehen lassen: Abgesehen vom 2:3 am 1. September bei Rapid holte das Team von Trainer Pepijn Lijnders sechs Siege und zwei Unentschieden. Die sechste Champions-League-Teilnahme in Folge wurde mit Siegen über Twente Enschede und Dynamo Kiew fixiert. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Start in die neu geschaffene Ligaphase. Lijnders: "Endlich geht es los, wir freuen uns sehr darauf, uns in der Champions League zeigen zu können."

Großer Respekt vor Tschechien-Rekordmeister

Allerdings ist auch der Respekt vor Sparta groß. Lijnders: "Wir treffen auf eine körperlich starke und erfahrene Mannschaft, das Spiel in Prag wird definitiv nicht einfach, und wir müssen auf allen Ebenen ein sehr hohes Niveau erreichen, um dort zu bestehen."

Der tschechische Double-Gewinner und aktuelle Tabellenführer überstand drei Quali-Runden, schaltete dabei Rapids Conference-League-Gegner Shamrock Rovers, mit FCSB Bukarest den Europa-League-Play-off-Bezwinger des LASK und schließlich Malmö aus. "Die Tschechen sind sehr gut in die neue Saison gestartet und in der Meisterschaft noch unbesiegt. Sie werden also gegen uns sicher mit viel Selbstvertrauen und Energie in die Partie gehen. Aber auch wir sind bisher sehr gut unterwegs und haben gute Leistungen gezeigt", weiß Bullen-Verteidiger Kamil Piatkowski.

Salzburg und Sparta sind Außenseiter

Beide Teams gelten in der nun 36 Vereine umfassenden Champions League als Außenseiter, ihr Ziel ist zumindest ein Platzierung in den Rängen 9 bis 24, um im Play-off um die Achtelfinal-Teilnahme zu spielen. In diesem Zusammenhang könnte der Partie in Tschechiens Hauptstadt schon eine richtungsweisende Bedeutung zukommen. "Klar ist, dass wir mit einem Sieg in diesen Bewerb starten möchten. Aber das wird sicher auch Sparta so sehen, die zudem noch vor eigenem Publikum antreten. Dass wir damit aber umgehen können, haben wir unter anderem schon bei Twente (Anm.: 3:3) gezeigt", meinte Piatkowski.

Auf Salzburg warten in der "Königsklasse" noch Duelle mit Stade Brest (1. Oktober/heim), Dinamo Zagreb (23. Oktober/heim), Feyenoord Rotterdam (6. November/auswärts), Bayer Leverkusen (26. November/auswärts), Paris Saint-Germain (10. Dezember/heim), Real Madrid (22. Jänner 2025/auswärts) und Atletico Madrid (29. Jänner/heim). Sparta bekommt es ebenfalls mit Leverkusen, Brest, Feyenoord und Atletico und außerdem noch mit Stuttgart, Manchester City und Inter Mailand zu tun.