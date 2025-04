Narzissenfest hat heuer eine eigene Silbermünze

Von den Kupfermünzen wurden 200.000 Stück geprägt, die Variante in Silber erscheint in einer Auflage von 50.000 Stück und wird in einer mit Narzissen geschmückten Geschenkverpackung angeboten.

Stmk. „Mit einer neuen 5-Euro-Narzissenmünze ehrt die Münze Österreich unser Narzissenfest“, freut sich Narzissenfestobmann Rudolf Grill. Die Münzen in Kupfer und Silber sind seit Mitte März dieses Jahres auf dem Markt und kosten fünf bzw. 21 Euro. Beim Narzissenfest am 1. Juni kann man an einem Stand die neu geprägten Münzen erwerben, sie sind auch im Münzfachhandel und in Banken erhältlich. „Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn unser Narzissenfest im Geldtascherl als Glücksbringer mitgetragen werden kann“, sagt Obmann Rudolf Grill zum Ausseer Regionalfernsehen. Die neuen 5-Euro-Münzen sind neuneckig. Auf der Vorderseite sind vier verschiedene Narzissen dargestellt, auf der Rückseite die neun Wappen der österreichischen Bundesländer.