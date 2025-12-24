Alles zu oe24VIP
Schnee-Wunder und Glatteis zu Weihnachten in Wien
© oe24/Platzer

Erstmals seit 2010

Schnee-Wunder und Glatteis zu Weihnachten in Wien

24.12.25, 05:51
Frühaufsteher in Wien trauten am 24. Dezember ihren Augen nicht. Es schneit tatsächlich am Heiligen Abend – erstmals seit 2010! 

Das Schnee-Wunder in Wien ist perfekt! Zum ersten Mal seit 15 Jahren ist die Hauptstadt zu Weihnachten zumindest angezuckert.

Schnee-Wunder und Glatteis zu Weihnachten in Wien
© oe24/Platzer
 

In der Nacht setzte bereits Schneeregen in Wien ein, gegen halb 6 Uhr früh wurde es sogar ein kurzes Schneegestöber. Dafür, dass der Schnee richtig liegen bleibt, ist es mit knapp 2 Grad ein wenig zu warm.

Schnee-Wunder und Glatteis zu Weihnachten in Wien
© oe24/Platzer

Vorsicht vor Glatteis

Das bringt wiederum Gefahr für Autofahrer, die Straßen sind spiegelglatt, Rutschgefahr im Straßenverkehr ist vorprogrammiert.

Schnee-Wunder und Glatteis zu Weihnachten in Wien
© oe24/Platzer

Im Laufe des Tages soll es weiter schneien, vielleicht bleibt ja doch ein wenig Weiß am Heiligen Abend liegen.

