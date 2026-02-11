49-Jähriger in Tirol beim Skifahren schwer am Rücken verletzt

Mann prallte gegen Schneewall

Ein 49-jähriger Pole ist am Mittwoch beim Skifahren am Pitztaler Gletscher in Tirol schwer am Rücken verletzt worden. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache über den Pistenrand hinausgeraten und gegen einen Schneewall geprallt. Der 49-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen zufällig vorbeikommenden Pistenretter mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei. Diese bat etwaige Zeugen um Hinweise zum genauen Unfallhergang.