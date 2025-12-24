Polizei sucht bewaffneten Weihnachts-Bankräuber

Kurz vor Weihnachten ist eine Bankfiliale in Graz Schauplatz eines bewaffneten Überfalls geworden. Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag, dem 23. Dezember 2025, am Nachmittag mehrere Bankschließfächer ausgeräumt haben soll.

Nach Angaben der Ermittler betrat der Tatverdächtige gegen 15 Uhr eine Bank in der Zinzendorfgasse und gab sich zunächst unauffällig.

Er erkundigte sich bei einem Mitarbeiter nach einem Termin für ein Schließfach. Als der Angestellte ihn daraufhin in ein Büro und anschließend in den Bereich der Schließfächer begleitete, soll der Mann plötzlich eine Waffe gezogen und den Bankmitarbeiter bedroht haben. In weiterer Folge brach der Täter mehrere Schließfächer auf, wies den Angestellten an, sich nicht zu bewegen, und flüchtete anschließend aus der Filiale. Über die Höhe der Beute gibt es bislang keine Angaben.

Fahndung bislang erfolglos

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Bankangestellte blieb körperlich unverletzt, steht aber unter Schock. Für die Ermittler ist nun ein entscheidender Hinweis verfügbar: Der mutmaßliche Täter wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde das Lichtbild veröffentlicht.

Der Gesuchte wird als Mann mit normaler Statur beschrieben, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und schätzungsweise 60 bis 65 Jahre alt. Er soll möglicherweise O-Beine haben, eine graue Perücke sowie einen grauen Oberlippenbart getragen und steirischen Dialekt gesprochen haben. Bei sich führte er einen schwarzen Einkaufstrolley sowie eine schwarze Umhängetasche.

Das Landeskriminalamt Steiermark bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/60 3333 entgegengenommen.