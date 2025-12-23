Bankräuber drohte bei Überfall mit Pumpgun!

Einen Riesen-Schock erlitten die Angestellten einer Raiffeisen-Bank im Burgenland an der Grenze zur Slowakei: Der vermummte Täter drohte wie einst "Pumpgun-Ronnie" mit einer kurzläufigen Schrotflinte - und repetierte sogar!

Bgld. Es geht um den Coup in Deutsch-Jahrndorf am Montag drei Tage vor dem Heiligen Abend: Wie jetzt bekannt wurde, war der Überfall - bei dem ein vorerst unbekannter Mann in die Filiale gestürmt gekommen war, die Mitarbeiter mit einer Waffe bedrohte und Bargeld forderte - noch weitaus dramatischer.

Demnach fühlten sich die Angestellten wie in die 1980er-Jahre zurückversetzt, als ein gewisser Johann Kastenberger, ein Marathonläufer zu "Pumpgun-Ronnie" wurde und als Serien-Bankräuber und Vierfach-Killer die größte Polizeifahndung aller Zeiten in Österreich auslöste und sich am Ende selbst erschoss. Zu seinem Gangster-Namen kam er, weil Kastenberger bei den seinen Überfällen eine Latex-Maske mit dem Gesicht des damaligen Ex-Präsidenten Ronald Reagan trug.

Fahndungsfoto von Pumpgun-Ronnie Ende der 1980er-Jahre. © Polizei

Wie die Polizei im Burgenland bekanntgab, drohte jener Mann, der am Montag in die Filiale in Deutsch-Jahrndorf stürmte und mit einem Schlauchschal vermummt war, ebenfalls mit einer Repetierflinte, die er mehrmals durchlud, um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen.

Die am Montag überfallene Filiale in Deutsch-Jahrndorf. © google maps

Dem Täter gelang es, mit Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich zu fliehen, als Fluchtfahrzeug diente eine vermutlich dunkelgrüne Limousine mit kurzem Heck, älteres Baujahr - das möglicherweise von einem Komplizen, der vor der Bank im Fahrzeug gewartet hatte, gelenkt wurde. Gesichert ist der Helfer allerdings nicht.

Der mutmaßliche Neo-Pumpgun-Ronnie wird als zirka 45 bis 55 Jahre alt, etwa 185 cm groß und von stärkerer Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Fleece-Weste mit Kapuze, einer dunklen Stoffhose, Schirmkappe und hellen Stoffhandschuhen sowie dem oben angeführten Schlauchschal.