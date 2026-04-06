Letzter CL-Tanz? Alaba vor emotionalem Abschied

Ein großer Name, ein großer Abend – und vielleicht ein leiser Abschied: Für David Alaba könnte das Champions-League-Duell am Dienstag (21 Uhr/live auf Sky) gegen den FC Bayern München zu einem ganz emotionalen Moment werden.

Denn im Estadio Santiago Bernabéu steht für David Alaba am Dienstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) womöglich mehr auf dem Spiel als nur der Aufstieg ins Halbfinale. Hinter den Kulissen wird längst über ein mögliches Ende spekuliert. Alabas Vertrag bei Real Madrid läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist derzeit kein Thema. Heißt: Sollten die „Königlichen“ scheitern, könnte es sein letzter Champions-League-Abend im Bernabéu sein – ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub aus München.

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Vom Schlüsselspieler zum Bankdrücker

Dabei war der 33-Jährige nach seinem Wechsel 2021 sofort gesetzt, dirigierte die Defensive und gewann unter anderem zweimal die Champions League sowie zweimal die spanische Meisterschaft. Doch die Zeiten haben sich geändert. Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus, in dieser Saison kam der ÖFB-Kapitän bislang in 13 Pflichtspielen auf lediglich 398 Einsatzminuten. Sein Status im Team hat sich spürbar verschoben.

Umso bemerkenswerter: Mit einem Jahresgehalt von rund 22,5 Millionen Euro zählt er hinter Kylian Mbappé und Vinícius Júnior zu den Topverdienern der Liga – sportlich spielt er aktuell jedoch nur eine Nebenrolle.

Noch ist alles offen

Doch entschieden ist noch gar nichts. Real hat weiterhin alle Chancen, das große Ziel zu erreichen – das Endspiel in Budapest. Zwei intensive Duelle stehen bevor, zweimal 90 Minuten, in denen sich alles drehen kann. Und vielleicht bekommt Alaba genau in diesen Momenten noch seine Bühne: ein Einsatz, ein Comeback, ein Kapitel, das eben doch noch nicht zu Ende geschrieben ist.