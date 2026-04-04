Zoll entdeckt mehr als 1,1 Tonnen Kokain in Blumenerde-Lkw

Französische Zöllner haben bei der Kontrolle eines mit Blumenerde beladenen Lastzugs mehr als 1,1 Tonnen Kokain im Schwarzmarktwert von 75,5 Millionen Euro entdeckt.

Der von Portugal in die Niederlande fahrende Lkw sei in Vienne südlich von Lyon bei einer Autobahnmautstation angehalten worden, teilte der Zoll mit. Bei der Kontrolle der 26 großen Säcke mit Blumenerde stießen die Beamten in den hinteren Säcken auf Unregelmäßigkeiten.

Schließlich schütteten sie die komplette Ladung aus, durchsuchten die Erde mit einem Bagger und entdeckten 998 Pakete mit Kokain. Die drei Insassen des Lastzugs wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

© Handout / Douanes Francaises / AFP

Der Fund illustriert einen besorgniserregenden Trend, bei dem Kokain in wachsender Menge über Portugal, Spanien und Frankreich nach Europa geschmuggelt wird. Fahnder sprechen inzwischen von einem "weißen Tsunami" aus Kokain, der über diese Schmuggelroute Europa überschwemmt.