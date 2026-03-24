21 Jahre jünger: Orlando Bloom liebt nach Katy Perry DIESES Model

Der Schauspieler scheint endlich wieder sein Glück gefunden zu haben. Laut The Sun hat ihm ein junges Model komplett den Kopf verdreht.

Während die Gerüchteküche in der Traumfabrik selten stillsteht, scheint einer der profiliertesten Herzensbrecher Hollywoods sein Glück fernab der Paparazzi-Meilen von Los Angeles gefunden zu haben. Wie das britische Blatt The Sun berichtet, hat der 49-jährige Orlando Bloom sein Herz offenbar an die Schweizerin Luisa Laemmel verloren. Das 28-jährige Model und der „Fluch der Karibik“-Star sollen bereits seit mehreren Monaten ein gemeinsames Kapitel schreiben – und das bisher weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit.

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Romantik zwischen Zürichsee und Bürgenstock

Ein kürzlich absolvierter Mini-Urlaub in der Schweiz diente nun als Bühne für die frische Romanze. Das Paar logierte zunächst im Zürcher Traditionshaus Dolder Grand, wo eine Nacht in der luxuriösen Suite mit bis zu 15.000 Euro zu Buche schlägt. Begleitet wurden die beiden von einem treuen Gefährten des Schauspielers: Zwergpudel „Biggie Smalls“.

Die Reise führte das Duo im Anschluss an den Vierwaldstättersee in das exklusive Fünf-Sterne-Resort Bürgenstock. Dort soll Bloom bereits einen bedeutenden Schritt gewagt haben, indem er Teile von Luisas Familie und Freundeskreis kennenlernte. Ein Insider lässt dazu verlauten: „Orlando und Luisa treffen sich seit mehreren Monaten heimlich. Sie sind zu einer richtigen kleinen Familie geworden.“

Zwischen New York und Los Angeles

Trotz der räumlichen Distanz – Bloom residiert in Kalifornien, Laemmel arbeitet als gefragtes Model (u.a. für Calvin Klein) in New York – scheint die Verbindung stabil. Laut Quellen der The Sun brennt das Feuer trotz der Flugstunden: „Aber sie stehen ständig in Kontakt, und zwischen ihnen knistert es wirklich.“

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt im großen Stil absolvierten die beiden bereits Anfang Februar beim Super Bowl im Levi’s Stadium, wo sie den Abend in prominenter Gesellschaft, unter anderem mit Jamie Foxx (58), verbrachten. Luisa teilte Eindrücke des Events später auf ihrem Instagram-Profil, hielt sich bezüglich ihres Begleiters jedoch bedeckt.

Neuordnung im Liebes-Karussell

Die neue Verbindung markiert eine Zäsur nach Blooms neunjähriger Beziehung mit Pop-Ikone Katy Perry (41), aus der die fünfjährige Tochter Daisy hervorging. Das Paar trennte sich im vergangenen Jahr. Doch auch Perry ist längst wieder in festen Händen: Sie sorgt derzeit mit ihrer Beziehung zum ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) für Schlagzeilen. Trudeau wiederum hatte sich 2023 nach 18 Ehejahren von seiner Frau Sophie Grégoire getrennt.

Ob Orlando Bloom und seine Luisa im Sommer den nächsten Schritt wagen und sich offiziell auf dem roten Teppich zeigen, bleibt abzuwarten. Eines scheint gewiss: Der Schweizer Alpenluft verdankt der Schauspieler sichtlich neue Energie.