Paukenschlag im Austropop: Gitarrist von Hitband steigt ab sofort aus!

Schick Schock bei Bilderbuch. Gitarrist Mike - Snacky Mike - Michael Krammer - zieht sich nach über 17 Jahren ab sofort aus dem Bandleben zurück!

"Ich bin vor kurzem Vater geworden und habe seit 2024 damit begonnen, einen zweiten Lebensmittelpunkt in Südamerika aufzubauen. Dadurch verschieben sich meine Aufmerksamkeit und Energie. Ich möchte mehr Raum schaffen für Familie, für persönliches Wachstum sowie für innere und äußere Balance und bitte, das zu respektieren.” Michael Krammer vulgo Snacky Mike der Gitarrist von Bidlerbuch zieht sich nach über 17 Jahren ab sofort aus dem Bandleben zurück. Nach 7 Hit-Alben, 2 Nummer-eins-Hits und 10 Amadeus-Awards, sowie legendären Konzerte u.a. vor Schönbrunn oder sogar im Vorprogramm der Rolling Stones.

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"In den letzten Jahren hat sich meine Lebensweise spürbar gewandelt. Diese Veränderung hatte sich bei mir zeitweise in einer inneren Unruhe, gesundheitlichen Themen und einer existenziellen Krise gezeigt. Wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich mir schon 2022 eine rund sechsmonatige Pause genommen, in der ich nicht am Schaffensprozess des Softpower Albums und der Single Bluezone beteiligt war," erklärt er seinen Aussteigt, der sich für seine Bandkollegem freilich schon länger abgezeichnet hat. Die kreativen Prozesse haben sich in letzter Zeit an Mikes neue Bedürfnisse angepasst. Jetzt ist der Ausstieg und der Abschied fix. Seine Aufmerksamkeit gilt jetzt sich selbst, seiner Familiengründung und seinem neuen, zweiten Lebensmittelpunkt in Südamerika.

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“Wir respektieren Mikes neues Leben mit allem, was das für uns als Band in Konsequenz bedeutet. Wir bitten auch euch, diese Entscheidung zu respektieren. Wir sind Mike unglaublich dankbar für alles, was wir gemeinsam erlebt, aufgebaut und erschaffen haben. Wir haben hunderttausende Kilometer, mehr als 600 Shows, viele erste Male, Veränderungen und neue Istzustände gemeinsam und mit euch – privat und in aller Öffentlichkeit – geteilt und gelebt. Jetzt müssen wir uns von Mike als zentralen Teil unserer Band verabschieden." Und weiter: "Bilderbuch schöpft schon immer Kraft aus der Veränderung und dem Mut, neu anzufangen. Wir sind bereit für eine neue Ära, ein neues Wachsen, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringen mag.” Nach der im Februar veröffentlichten Single "Irgendwo" soll noch heuer das 9. Album von Bilderbuch folgen.