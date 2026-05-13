Die Moderatorin wird regelmäßig mit Snacks versorgt. Von wem mit welchen? Lesen Sie hier.

Das erste Semifinale des 70. ESC ist bereits über die Bühne gegangen, fehlt noch eines und dann das große Finale.

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Das Moderations-Duo Swarovski und Ostrowski sorgte für gemischte Gefühle bei den Zusehenden. Im Internet ging es rund bei den Kommentaren, besonders, was den Song "Opposites" anging.

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Schlank in Robe

Ein Detail stach schon bei den Proben zur Show ins Auge: Vicis schlanke Figur und dass man ihre Rippen sehen konnte, als sie eine rote Glitzerrobe trug. Immer wieder wird die Figur der 32-Jährigen im Netz beurteilt. Mal ist sie zu dünn, dann wieder falsch angezogen.

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"Ess dir zu wenig"

Nun hat ihre Stylistin Krissi van der Viven ein Video in einer Insta-Story geteilt: Darauf zu sehen, dass Vici einen Pre-ESC-Snack bekommen hat. Was sie da isst? Linsenwaffeln mit Hüttenkäse und Gurkenscheiben. "Ich ess dir ja zu wenig", meint Vici zu Kiki und dass diese sie stopfen würde wie eine Gans. Krissi meint: "Jetzt wird gegessen".