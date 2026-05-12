ORF kickt Swarovski beim Song Contest raus!

ORF-Programmierung: 0 Punkte! Am Dienstag zeigte man beim 1. Semifinale Werbung statt Victoria Swarovski. Ihre witzige ESC-Lehrstunde war somit nur in der Stadthalle zu sehen.

TV-Aufregung beim Song Contest! Star-Moderatorin Victoria Swarovski lieferte am Dienstag beim spannenden 1. Semifinale auch eine witzige Lehrstunde. Als „Professor Eurovision“ klärte sie in der Wiener Stadthalle in einer Video-Zuspielung auch die Frage, wer denn beim ESC am öftesten mit 0 Punkten abgestraft wurde. Eine wichtige und witzige Insider-Info - einzig im ORF war das nicht zu sehen! Es lief nämlich Werbung!

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Schade, denn als „Professor Eurovision“, bei dem sie sich auch in einem Lehrsaal und Seite an Seite mit einem Roboter zeigte, lieferte Victoria Swarovski eigentlich das Highlight ihrer sonst recht altbackenen Moderation. „Wir sind die Meister im Verlieren“, ließ sie dabei das Stadthallen-Publikum wissen und zählte auch gleich Österreichs größte Song Contest Niederlagen auf: 4 Mal Null Punkte und das bittere Heimspiel 2015 in Wien, wo Österreich ja das einzige Land war, das jemals bei der Ausrichtung des Eurovision Song Contests null Punkte erhielt. „Offenbar sind wir hervorragende Gastgeber. Wir haben unseren Gästen keinen einzigen Punkt weggenommen!“

Das hätte sicher auch im TV für Schmunzeln gesorgt. Wohl mehr als die Fremdschäm-Verkleidungen ihres Moderations-Partners Michael Ostrowski. Aber nein, die Werbung ging im ORF vor. So wie ja schon 2025, als man bei JJs Sieg in Basel auch nicht den gelungenen Gesangsauftritt von Moderatorin Michelle Hunziker mit „Volare“ zeigte, sondern - erraten - Werbung!