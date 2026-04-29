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Pensionen
© Getty Images

Deutliche Erhöhung

Pensions-Hammer in Deutschland: Plus 4,24 Prozent!

29.04.26, 12:01
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Die Pensionen steigen damit stärker als die Inflation 

Die rund 23 Millionen Pensionistinnen und Pensionisten in Deutschland erhalten vom 1. Juli 2026 an deutlich mehr Geld. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine Erhöhung um 4,24 Prozent. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sagte, die gute Lohnentwicklung führe zu einer spürbaren Pensionsanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Pension zum Ausdruck komme.

Für eine Standardpension bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Anhebung ein monatliches Plus von 77,85 Euro. Die Pensionen steigen damit erneut stärker als die Inflation, die durch gestiegene Energiepreise als Folge des Iran-Krieges bei annähernd drei Prozent erwartet wird.

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