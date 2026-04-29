„Zurück nach England!“ – Falkland-Zoff eskaliert

Neue Spannungen um die Falklandinseln sorgen für politischen Sprengstoff. Ein brisantes US-Dokument und scharfe Aussagen aus Argentinien heizen den Konflikt weiter an.

Auslöser ist ein geleaktes Pentagon-Papier, das auf einen möglichen Kurswechsel der USA hindeutet. Bisher hatte Washington die Inseln klar als britisches Gebiet unterstützt. Jetzt sorgt genau das für neue Unsicherheit.

"Nach England zurückkehren"

Besonders brisant: Argentiniens Vizepräsidentin Victoria Villarruel fordert neue Verhandlungen mit Großbritannien, allerdings ohne die Bewohner der Inseln. Diese sollten "nach England zurückkehren" und seien "nicht Teil der Diskussion", so Villarruel. Die Aussage sorgt international für Aufregung und verschärft den ohnehin angespannten Konflikt massiv.

Großbritannien reagiert sofort und deutlich. Außenministerin Yvette Cooper stellt klar: Die Falklandinseln seien britisch, das Selbstbestimmungsrecht liege bei den Bewohnern. Unterstützung kommt auch aus der Politik in London.

Konflikt mit langer Geschichte

Der Streit ist nicht neu: Die Inselgruppe liegt vor der argentinischen Küste, wird aber seit Jahrhunderten von Großbritannien beansprucht. 1982 eskalierte die Situation im Falklandkrieg. Heute leben rund 3.000 Menschen dort. Die große Mehrheit sprach sich 2013 klar für den Verbleib bei Großbritannien aus. Argentinien erkennt das bis heute nicht an.

Neue Dynamik durch Präsident Milei

Argentiniens Präsident Javier Milei begrüßt die aktuelle Entwicklung und betont, man wolle alles tun, um die Inseln wieder unter argentinische Kontrolle zu bringen. Damit ist klar: Der Streit um die Falklandinseln ist zurück und könnte erneut gefährlich eskalieren.