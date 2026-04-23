Kärntner Polizist schoss sich selbst in den Fuß

Der 48-Jährige hantierte mit seiner Glock P80, als sich plötzlich ein Schuss löste.

Kärnten. Ein 48-jähriger Polizist hat sich Donnerstagfrüh in der Polizeikaserne Krumpendorf am Wörthersee mit seiner Dienstwaffe selbst verletzt. Der Mann hatte gegen 7.30 Uhr in einem Waffenraum mit der Pistole hantiert - dabei löste sich nach ersten Erkenntnissen ein Schuss, wodurch der Beamte am rechten Bein getroffen wurde, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung mit.

Der Polizist wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Bezirkspolizeikommando Klagenfurt geführt.