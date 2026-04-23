Schafe, Boote, Pier: So starten Wiens Gewässer in den Frühling

Dieser Tage wird an Wiens Gewässern die Saison eingeläutet, wenn Mähboote ausrücken, Inselschafe wieder grasen und auch die Copa Cruise vor ihrem Comeback steht.

Sobald in der Bundeshauptstadt frühlingshafte Temperaturen Einzug halten, zieht es die Wiener wieder an Alte und Neue Donau sowie auf die Donauinsel. Spaziergänge, Radtouren und erste Sonnenbäder sorgen für gute Stimmung. Dabei setzte die Stadt auch in diesem Jahr wieder verstärkt auf frei zugängliche Freizeitangebote, die von Badeplätzen bis hin zu weitläufigen Grünflächen reichen, ganz ohne Konsumzwang.

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"Die Donauinsel ist weit mehr als eine zuverlässige Hochwasserschutzeinrichtung - sie ist DAS Freizeitparadies der Wienerinnen und Wiener, das Natur pur, aber auch Möglichkeiten zum Sporteln, Entspannen und Genießen bietet – und das alles mit U-Bahnanschluss! Wir sind zudem laufend dabei, die Ufer an Neuer und Alter Donau weiter zu attraktivieren. Heuer schließen wir die Umgestaltung der ehemaligen sunken city, des Pier 22, an der Neuen Donau ab. An der Alten Donau werden aktuell die in die Jahre gekommenen Badestege saniert, die pünktlich zur neuen Badesaison breitstehen werden. Und bereits jetzt bietet die Donauinsel eine breite Palette an Möglichkeiten, die ersten warmen Tage zu genießen, etwa beim Spaziergehen, Radeln oder Boot fahren. Ganz wichtig sind mir konsumfreie, attraktive Räume und kostenlose Badezugänge für alle", erklärt die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima.

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Mäh-Schafe und Mäh-Boote

Damit das Badevergnügen nicht getrübt wird, startet dieser Tage die Mähflotte auf der Alten Donau. 15 Spezialboote schneiden Unterwasserpflanzen in bis zu 2,5 Metern Tiefe zurück. Täglich werden große Wasserflächen bearbeitet, das Mähgut wird eingesammelt und später weiterverwertet. Dies stellt einen wichtigen Beitrag dar für sauberes Wasser und optimale Bedingungen für Badegäste und Bootsfahrer.

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Parallel dazu sorgen auf der Donauinsel wieder die beliebten Inselschafe für gepflegte Wiesen. Anders als Maschinen arbeiten sie leise und fördern gleichzeitig die Artenvielfalt. Durch ihr schonendes Grasen bleiben wichtige Pflanzen erhalten, die seltenen Insekten auf der Insel als Lebensraum dienen.

Freizeitprogramm am Wasser

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Auch auf der Neuen Donau kommt Bewegung ins Spiel: Die Copa Cruise startet ab 24. April in die Saison. Das elektrisch betriebene Boot verbindet mehrere Stationen entlang des Ufers miteinander und bietet Platz für rund 20 Personen. Ein umweltfreundliches Freizeitangebot direkt auf dem Wasser.

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Überdies nähert sich die Neugestaltung des "Pier 22" ihrem Abschluss. Auf rund 13.000 Quadratmetern ist eine moderne Parklandschaft mit Badezugängen, Sportflächen und großzügigen Liegebereichen entstanden - ein neuer Hotspot für alle, die Frühling und Sommer in der Stadt voll auskosten wollen.