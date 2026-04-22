Schwarzenegger, Alaba & Co. "pumpen" für den Planeten

Anlässlich des heutigen Earth Days ruft Arnold Schwarzenegger wieder zum Workout auf und zahlreiche Stars folgen ihm.

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat am Earth Day erneut zur Teilnahme an der Klimaschutzkampagne "Pump for the Planet" aufgerufen. Die internationale Mitmachaktion in den sozialen Medien findet damit zum zweiten Mal statt und läuft bis zum Austrian World Summit am 16. Juni in der Wiener Hofburg, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Unter dem Motto, körperliche Energie auch für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen, lädt Schwarzenegger Menschen weltweit dazu ein, eigene Workout-Fotos und Videos unter dem Hashtag #PumpForThePlanet zu teilen. Ziel sei es, ein sichtbares Zeichen für eine saubere und gesunde Zukunft zu setzen und gemeinsames Handeln zu fördern.

Unterstützung kommt auch heuer von prominenten Persönlichkeiten. In sozialen Medien beteiligen sich unter anderem Fußball-Teamkapitän David Alaba und Rekordnationalspieler Marko Arnautović. Seit den Vorjahren mit dabei sind u.a. Stars wie Giovanni Zarrella und The BossHoss, die Schauspielerinnen Valerie Huber und Barbara Meier, Hans Sigl, Ralf Möller sowie Elisabeth Görgl. Auch vorbildliche Initiativen und Unternehmen werden in diesem Jahr wieder vor den Vorhang geholt.

Stars "pumpen" für den Planeten © schwarzeneggerclimateinitiative

Die Kampagne setzt auf einfache Maßnahmen im Alltag, etwa die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, den Umstieg auf wiederverwendbare Produkte oder gemeinsames Müllsammeln. Darüber hinaus sollen Initiativen und Projekte sichtbar gemacht werden, die aktiv zum Klimaschutz beitragen.