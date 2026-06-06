Österreichische Fotografin Elfie Semotan 84-jährig gestorben

Die österreichische Fotografin Elfie Semotan ist am Samstag im Alter von 84 Jahren gestorben.

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Das berichten "Der Standard" und der ORF mit Berufung auf ihre Familie. Semotan dürfte demnach beim Schwimmen im Freibad Jennersdorf einen Herzstillstand erlitten haben. Semotan begann als Model in Paris, wechselte aber bald hinter die Kamera. Als Fotografin erlangte sie Weltruf durch Porträts von Superstars und legendäre Werbekampagnen wie etwa für Palmers und Römerquelle.

Anlässlich des anstehenden 25-jährigen Bestehens des Wiener Museumsquartiers schuf sie eine Fotostrecke, in der sie unterschiedliche Persönlichkeiten porträtierte. In den vergangenen Jahren wurde Semotan neben Einzelausstellungen in heimischen Häusern - etwa die Retrospektive "Haltung und Pose" im Kunst Haus Wien 2021 - und durch den Dokumentarfilm "Elfie Semotan. Photographer" von Joerg Burger 2019 auch ein filmisches Denkmal gesetzt. 2024 erhielt sie den Großen Landespreis für Kultur des Landes Oberösterreich in der Sparte Fotografie.