Dieses strenge Fahrverbot gilt im Italien-Urlaub

Auch 2026 gilt auf der beliebten Küstenstraße SS163 an der italienischen Amalfiküste ein strenges Fahrverbot. Darauf müssen österreichische Urlauber achten.

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Zwischen Vietri sul Mare und Positano liegt das weltberühmte Amalfitana. Die kurvenreiche Küstenstrecke begeistert mit ihren unglaublichen Aussichten unzählige Touristen. Aber mit der großen Beliebtheit entsteht ein riesiges Verkehrschaos.

Um dem zu entgehen, nutzt Italien ein Kennzeichensystem. An geraden Tagen dürfen nur Fahrzeuge mit einer geraden Endziffer auf dem Nummernschild fahren, an ungeraden nur jene mit einer ungeraden Endziffer.

Strengere Gesetze für Camper

Laut "Chip", unter Berufung auf den ADAC, ist die Regelung von Juni bis Juli an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10 bis 18 Uhr gültig. Während August und September gilt das Verbot täglich. Im Oktober müssen Autofahrer an Wochenenden darauf achten.

Von den Fahrverboten sind nicht nur einheimische Fahrzeuge betroffen. Mietwagen, ausländische Pkw und Touristenbusse müssen das Verbot beachten. Generell sind Taxis und Zweiräder von der Regelung ausgenommen. Ebenfalls gibt es Ausnahmen am An- und Abreisetag. Dabei muss man einen Buchungsnachweis vorweisen können.

Für Wohnmobile, Wohnwagen und Gespanne gelten strengere Regeln, so der ADAC. Camper dürfen das ganze Jahr über nicht im Zeitraum von 6:30 bis 24 Uhr auf der Strecke fahren. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.