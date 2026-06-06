NATO baut Präsenz an Nordostflanke aus

Die NATO baut ihre Präsenz in Schweden und Finnland aus.

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Am Samstag begannen neu geschaffene Einheiten in den beiden nordischen Ländern ihren Einsatz, wie die Militärallianz mitteilte. Die sogenannten Forward Land Forces (FLF) umfassen eine Kampftruppe im schwedischen Boden sowie ein multinationales Hauptquartier in Rovaniemi in Finnland.

Die Region sei "eine der strategisch bedeutendsten, mit einem Umfeld, das zu den schwierigsten der Welt zählt", erklärte der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, US-General Alexus Grynkewich. Die Entscheidung zur Schaffung der Forward Land Forces in Finnland war 2024 beim NATO-Gipfel in Washington getroffen worden.

Das lange bündnisfreie Finnland, das eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, war der NATO im April 2023 beigetreten. Grund für die Kehrtwende war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch Schweden gab wegen des Ukraine-Kriegs seine traditionelle Neutralität auf und trat 2024 der NATO bei.