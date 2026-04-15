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© getty

In Wien

Schwarzenegger-Schatzsuche: Jetzt geht es um DIESE Karte

15.04.26, 08:23
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Die Schatzsuche der Schwarzenegger Climate Initiative geht zu Ende: Am Mittwoch wird in Wien die vierte und letzte Sammelkarte von Arnold Schwarzenegger an einem geheimen Ort versteckt.  

Die Karte ist ein Unikat und wurde erst vor wenigen Tagen persönlich signiert, hieß es in einer Aussendung der Organisation.

Wie bereits bei den vorangegangenen Etappen ist auch die finale Sammelkarte mehr als ein Sammlerstück. Sie gilt zugleich als Eintrittskarte für eine persönliche Begegnung mit Schwarzenegger beim 10. Austrian World Summit am 16. Juni in Wien.

 "Pump for the Planet"-Newsletter 

Der entscheidende Hinweis auf das Versteck wird im Laufe des Mittwochs über den "Pump for the Planet"-Newsletter veröffentlicht (https://schwarzeneggerclimate.substack.com/subscribe). "Damit bietet sich ein letztes Mal die Chance, Teil dieser außergewöhnlichen Aktion zu werden und sich einen Platz bei Arnold Schwarzeneggers internationaler Klima- und Umweltschutzkonferenz zu sichern", so die Aussendung.

Die Schatzsuche verbindet spielerische Elemente mit Botschaften zu Umwelt- und Klimaschutz und erwies sich der Organisation zufolge in den vergangenen Wochen als großer Erfolg. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchten demnach in Wien nach den versteckten Karten, die unter anderem am Stephansplatz, im Wiener Prater und im Schönbrunner Schlosspark platziert waren.

Summit am 16. Juni

Der Austrian World Summit ist eine der international bedeutendsten Klima- und Umweltschutzkonferenzen und bringt jährlich Protagonistinnen und Protagonisten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Wien zusammen. Heuer findet der Summit am 16. Juni in seiner bereits zehnten Auflage statt.

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