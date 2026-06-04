FESTival am Steinertor mit Kristan und Naschenweng

Volles Haus in Krems! Das Festival am Steinertor geht heuer in die insgesamt sechste Runde und lockt am Donnerstagabend mit Publikumsliebling Melissa Naschenweng wieder Tausende Besucher auf den Südtirolerplatz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bereits im Vorjahr strömten mehr als 30.000 Besucher zum beliebten Sommer-Event vor dem Steinertor in Krems. Und auch heuer ist das Interesse wieder gewaltig. Nach dem gelungenen Auftakt mit Kabarett-Star Alex Kristan am Mittwoch (sein Auftritt war restlos ausverkauft!) steht heute ein weiteres Festival-Highlight auf dem Programm: Melissa Naschenweng bringt ihre Schlager-Hits nach Niederösterreich. Einlass ist ab 17.30 Uhr, ehe die Kärntnerin um 20 Uhr die Bühne betritt. Restkarten sind noch ab 59 Euro zu haben.

Kabarettist Alex Kristan sorgte für ein ausverkauftes Haus. © alexkristan.at/Dieter Steinbach

Naschenweng zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten heimischen Musikerinnen. Mit ihrer Mischung aus Schlager, Pop und Rock begeistert sie Fans der DACH-Region quer durch alle Altersgruppen. Vor allem ihre bodenständige Art macht die Sängerin für viele zum absoluten Publikumsmagneten.

Schlagerstar Melissa Naschenweng live auf der Bühne. © Getty Images

Festival-Stimmung mitten in der Stadt

Vier Tage lang wird das Herz der Wachau-Stadt zur großen Freiluft-Bühne. Neben Kristan und Naschenweng sorgen auch Lemo & Thorsteinn Einarsson (Freitag) sowie das Erfolgsduo Edmund (Samstag) für Festival-Feeling pur. Rund um die Konzerte lädt das Gastrodorf im Stadtpark mit Speisen und Getränken zum Verweilen ein. Bezahlt werden kann am gesamten Gelände bequem mit Bankomatkarte.

Mit dem Besucheransturm gehen allerdings auch Verkehrsbehinderungen einher. Der Südtirolerplatz bleibt noch bis 7. Juni für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden über die Alauntalstraße umgeleitet. Auch die Zufahrt zur Kasernstraße über den Südtirolerplatz ist derzeit nicht möglich.