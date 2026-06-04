Mega-Andrang in Krems
FESTival am Steinertor mit Kristan und Naschenweng
Bereits im Vorjahr strömten mehr als 30.000 Besucher zum beliebten Sommer-Event vor dem Steinertor in Krems. Und auch heuer ist das Interesse wieder gewaltig. Nach dem gelungenen Auftakt mit Kabarett-Star Alex Kristan am Mittwoch (sein Auftritt war restlos ausverkauft!) steht heute ein weiteres Festival-Highlight auf dem Programm: Melissa Naschenweng bringt ihre Schlager-Hits nach Niederösterreich. Einlass ist ab 17.30 Uhr, ehe die Kärntnerin um 20 Uhr die Bühne betritt. Restkarten sind noch ab 59 Euro zu haben.
Naschenweng zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten heimischen Musikerinnen. Mit ihrer Mischung aus Schlager, Pop und Rock begeistert sie Fans der DACH-Region quer durch alle Altersgruppen. Vor allem ihre bodenständige Art macht die Sängerin für viele zum absoluten Publikumsmagneten.
Festival-Stimmung mitten in der Stadt
Vier Tage lang wird das Herz der Wachau-Stadt zur großen Freiluft-Bühne. Neben Kristan und Naschenweng sorgen auch Lemo & Thorsteinn Einarsson (Freitag) sowie das Erfolgsduo Edmund (Samstag) für Festival-Feeling pur. Rund um die Konzerte lädt das Gastrodorf im Stadtpark mit Speisen und Getränken zum Verweilen ein. Bezahlt werden kann am gesamten Gelände bequem mit Bankomatkarte.
Mit dem Besucheransturm gehen allerdings auch Verkehrsbehinderungen einher. Der Südtirolerplatz bleibt noch bis 7. Juni für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden über die Alauntalstraße umgeleitet. Auch die Zufahrt zur Kasernstraße über den Südtirolerplatz ist derzeit nicht möglich.
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