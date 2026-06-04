Weihnachtsdorf: Alter Betreiber bekommt Zuschlag

Am Maria-Theresien-Platz wird heuer wieder ein Weihnachtsdorf errichtet. Die Interessentensuche für die Bespielung der Fläche abgeschlossen. Zum Zug kommt jener Betreiber, der den Weihnachtsmarkt schon in den vergangenen Jahren veranstaltet hat.

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Der Maria-Theresien-Platz ist die Fläche zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum. Er ist auch außerhalb der Weihnachtszeit Treffpunkt, vor allem bei Jugendlichen. Das Areal wird "Zwidemu" genannt, was für "Zwischen den Museen" steht. Die beiden Häuser errichten neue Zugänge. 2025 gab es keine winterliche Nutzung des Bereichs. Das beliebte Weihnachtsdorf wurde nicht mehr aufgebaut.

Vorerst nur jährliche Ausschreibungen

Die diesjährige Flächennutzung ist laut Burghauptmannschaft nun möglich geworden, weil die Museen ihre Bauarbeiten aufgeschoben haben. Im November und Dezember kann das Grundstück somit genutzt werden. Ob und wie ein Weihnachtsmarkt in den folgenden Jahren durchgeführt werden kann, hänge von den geplanten Maßnahmen ab, erläuterte man. Daher werde man vorerst bei der jährlichen Ausschreibung einer Vermietung bleiben.

Jene Gesellschaft, die bereits in der Vergangenheit den Markt am Platz betrieben hat, sei als Höchstbieterin hervorgegangen, hieß es. "Das Verfahren ist erfolgreich abgeschlossen und wir freuen uns, dass der Maria-Theresien-Platz auch 2026 wieder weihnachtliches Leben erhalten wird", hielt Burghauptmann Reinhold Sahl fest: "Es gab zahlreiche Bewerbungen von hoher Qualität von renommierten Unternehmen. Das hat uns erneut gezeigt, welches Potenzial diese historischen Plätze besitzen und wie sehr Unternehmen an der Bespielung ebendieser interessiert sind."

Auch für den Weihnachtsmarkt beim Belvedere wird ein Betreiber gesucht. Dort laufen derzeit laut Burghauptmannschaft noch abschließende Vertragsverhandlungen. Bereits fest steht jedoch, dass der Markt künftig nicht mehr unmittelbar vor dem Schloss stattfinden wird. Aufgrund der bevorstehenden Entwicklungen am Standort - das Belvedere plant einen neuen Besucherbereich - wird die Veranstaltung auf eine neue Fläche im Bereich des Teichhofs verlegt. Der Markt wird künftig weiter in Richtung Gürtel, an der oberen Spitze des großen Teichs, positioniert sein.