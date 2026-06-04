Hauptbahnhof: Einbrecher durchwühlten Damentaschen

Die beiden Tatverdächtigen waren zuvor in die Wohnung einer 22-Jährigen eingestiegen.

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Ein aufmerksamer Zeuge brachte die Polizei in Wien auf die Spur eines Einbruchs. Zwei Männer wurden am Mittwochvormittag mit mehreren Damentaschen und Rucksäcken nahe dem Wiener Hauptbahnhof in Favoriten beobachtet – wenig später stellte sich heraus, dass die Gegenstände offenbar aus einer aufgebrochenen Wohnung stammen.

Männer durchwühlten Taschen am Hauptbahnhof

Gegen 9 Uhr wurden Polizisten zum Bereich einer Straßenbahnhaltestelle beim Wiener Hauptbahnhof alarmiert, wo zwei Männer mehrere Rucksäcke und Damenhandtaschen durchsucht hatten. Die Beamten trafen die beiden Verdächtigen, einen 20-Jährigen und einen 42-Jährigen Ungarn, noch vor Ort an. Eine glaubwürdige Erklärung für die zahlreichen Gegenstände konnten sie nicht abgeben.

Spur führte zu aufgebrochener Wohnung

Zur weiteren Klärung wurden die Männer auf eine Polizeiinspektion gebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem einen Seitenschneider sowie einen Schlitzschraubenzieher. Die mitgeführten Taschen konnten schließlich einer 22-Jährigen zugeordnet werden. Als Polizisten ihre Wohnadresse überprüften, fanden sie eine aufgebrochene Wohnungstür und durchwühlte Räume vor. Rasch wurde klar: Die Gegenstände dürften bei dem Wohnungseinbruch gestohlen worden sein.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme der beiden Tatverdächtigen an. Der 20-Jährige und der 42-Jährige wurden in eine Justizanstalt eingeliefert. Ob die Männer noch für weitere Straftaten verantwortlich sind, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.