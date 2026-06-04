Mark Mateschitz und Victoria Swarovski feiern mit Top-DJ

Bei der Premiere der neuen Eventreihe "Sunset" im Salzburger Hangar-7 feierte das Milliardärs-Paar zu elektronischen Beats von Shootingstar "BUNT." bis in die Nacht.

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Der Salzburger Hangar-7 hob musikalisch ab, als die neue Musik-Eventserie "Sunset" am Mittwochabend erstmals den bekannten Dreiklang aus Kunst, Kulinarik und Fliegerei um eine vierte Dimension erweiterte. Rund 1.200 geladene Gäste erlebten in der spektakulären Kulisse eine ausgelassene Party direkt zwischen historischen Flugzeugen. Das Event setzte diese neue Facette in der Location perfekt in Szene.

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Beats bringen Location zum Beben

"Sunset" im Hangar-7 © Leo Rosas / Red Bull Content Pool

Als absoluter Main Act brachte Shootingstar "BUNT." die Stimmung an den Turntables zum Kochen und begeisterte das Publikum. Bereits vor seinem Auftritt hatten das "nimino DJ set" und "Slashy Disco" die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern ordentlich aufgeheizt.

Prominente Gäste feierten mit

Mark Mateschitz mit Victoria Swarovski und DJ "Bunt" © Iinstagram

Unter den feiernden Gästen der Premiere fand sich auch ein ganz besonderes Paar: Milliardär Mark Mateschitz und seine Liebe Victoria Swarovski genossen den Abend sichtlich. Die TV-Beauty postete im Anschluss Videos vom Mega-Event auf Social Media und teilte zudem ein gemeinsames Foto von Mateschitz und ihr mit dem Top-DJ "Bunt".