Kummer: "Einige meiner Follower sind aus dem Fetisch-Bereich"

Die ehemalige Wetter-Lady gewährt tiefen Einblick in ihre Gemeinschaft auf social Media.

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Christa Kummers High Heels sind legendär. Seit Jahren sind sie das Markenzeichen der ehemalige Wetterlady.

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Buch über Schuhe

Nun hat Christa Kummer sogar ein Buch über ihre Leidenschaft geschrieben, "Niemals ohne meine High Heels". Clever verknüpft sie in dem Text historische Schuh-Fakten mit ihrer Vita.

Fetisch-Szene

Neben interessanten Einblicken in ihre ORF-Zeit, ihren Wertekodex und Lebenstipps erfahren wir auch einiges über ihre Follower. So schreibt Kummer zu Beginn ihres Werkes: "Auf Insta und Facebook folgen mir fast 100.000 Follower und viele davon sind schuhbegeistert, einige auch aus dem Fetischbereich."

Komisch sei das nicht - es herrsche ein "respektvoller Umgang und ein tief persönlicher Austausch", so Kummer.

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Ein Blick auf ihre Insta-Kommentare zeigt: Ja, da sind schon einige Fans dabei, denen die Schuhe besonders gefallen. Von mach einem Fan wird Kummer "High Heel"-Queen genannt.