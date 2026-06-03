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Kummer: "Einige meiner Follower sind aus dem Fetisch-Bereich"

Christa Kummer
© Schöndorfer
Die ehemalige Wetter-Lady gewährt tiefen Einblick in ihre Gemeinschaft auf social Media.
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Christa Kummers High Heels sind legendär. Seit Jahren sind sie das Markenzeichen der ehemalige Wetterlady.

Buch über Schuhe

Nun hat Christa Kummer sogar ein Buch über ihre Leidenschaft geschrieben, "Niemals ohne meine High Heels". Clever verknüpft sie in dem Text historische Schuh-Fakten mit ihrer Vita.

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Fetisch-Szene

Neben interessanten Einblicken in ihre ORF-Zeit, ihren Wertekodex und Lebenstipps erfahren wir auch einiges über ihre Follower. So schreibt Kummer zu Beginn ihres Werkes: "Auf Insta und Facebook folgen mir fast 100.000 Follower und viele davon sind schuhbegeistert, einige auch aus dem Fetischbereich."

Komisch sei das nicht - es herrsche ein "respektvoller Umgang und ein tief persönlicher Austausch", so Kummer.

Ein Blick auf ihre Insta-Kommentare zeigt: Ja, da sind schon einige Fans dabei, denen die Schuhe besonders gefallen. Von mach einem Fan wird Kummer "High Heel"-Queen genannt.

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