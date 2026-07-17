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Peter Kraus: Silbereisen-Aus wegen neuem Song?

Peter Kraus: Abschieds-Tour voll Power
© zeidler
Musik-Legende Peter Kraus hat gemeinsam mit seinem Sohn Mike eine hochemotionale Ballade über den Abschied aufgenommen – doch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen blitzt er eiskalt ab.
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Wenn der ewige Rock 'n' Roller Peter Kraus zum Mikrofon greift, ist Stimmung eigentlich garantiert. Bei seinem neuesten Projekt schlägt der 87-Jährige allerdings ganz neue, nachdenkliche Töne an. Gemeinsam mit seinem Sohn Mike hat er das Duett "Für immer vereint" aufgenommen – eine berührende Nummer, die sich mit der Endlichkeit des Lebens und dem Abschiednehmen auseinandersetzt. Doch wer nun glaubt, das Vater-Sohn-Gespann würde mit diesem emotionalen Highlight durch die großen Samstagabend-Shows touren, der irrt gewaltig. Das Fernsehen stellt das Duo nämlich vorerst aufs Abstellgleis.

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Im Podcast bei Kabarettistin Monika Gruber („Die Gruaberin“) plauderte der Sänger offen über die Flaute im Terminkalender und stellte klar, dass er sich eine Einladung in die Show von Florian Silbereisen getrost abschminken kann. Für ein derart ruhiges, tiefgründiges Lied sei in den glitzernden Schlager-Tempeln schlichtweg kein Platz, da dort das ungeschriebene Gesetz der Dauer-Fröhlichkeit regiere. Mit Balladen komme man in diese Sendungen heutzutage einfach nicht mehr hinein.

Kein böses Blut trotz TV-Dürre

Den Kopf lässt der fitte Entertainer deswegen aber noch lange nicht hängen, und auch von verletztem Stolz fehlt jede Spur. Kraus zeigt im Podcast sogar erstaunlich viel Verständnis für die TV-Macher. Eine Unterhaltungsshow müsse nun einmal Stimmung transportieren und die Halle zum Kochen bringen. Da passe ein Song über die Vergänglichkeit eben schwer ins Konzept – jeder müsse schließlich schauen, wie er seine Sendung erfolgreich über die Bühne bringt, so die versöhnliche Analyse des Musikers.

Dass er auch anders kann, bewies Kraus ohnehin bei seinem letzten Silbereisen-Gastspiel im Jahr 2024, als er zu seinem 85. Geburtstag mit einem fetzigen Hit-Medley die Bühne abriss. Das letzte Mal, dass er im Hauptabendprogramm eine ruhige Nummer anstimmen durfte, liegt hingegen schon elf Jahre zurück: 2015 performte er zum ersten Todestag von Udo Jürgens den Widmungssong "Jede Menge Leben". Für alle Fans, die den Altmeister dennoch live erleben wollen, gibt es abseits der Fernsehschirme ein Trostpflaster, denn im Mai 2027 verabschiedet sich Peter Kraus mit einer großen Tournee endgültig von den Live-Bühnen.

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