"Gerüchteküche" brodelt im Stadttheater Berndorf

Kristina Sprenger feierte mit "Gerüchte, Gerüchte" eine gelungene und vor allem humorvolle Premiere.

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Das Bürgermeisterpaar Myra und Charlie Brooks hat Freunde zu seinem zehnten Hochzeitstag eingeladen. Nacheinander treffen die Gäste ein. Doch weder Myra noch Charlie können sie begrüßen. Myra ist spurlos verschwunden, Charlie hat sich angeschossen. Anfangs bemühen sich die Freunde, das mysteriöse Verschwinden der Gastgeberin sowie den vermeintlichen Selbstmordversuch des Gastgebers voreinander zu vertuschen, um ihren Ruf zu wahren. Dabei verstricken sie sich zunehmend in einem Gestrüpp von Lügen. Auf eine Katastrophe folgt die nächste...

Maria Großbauer mit Begleitung Maria © Andreas Tischler / Vienna Press

Wolfgang und Brigitte Hesoun © Andreas Tischler / Vienna Press

Gregor Seberg und Nadja Maleh © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gästeliste

Christoph Fälbl und Michelle Härle © Andreas Tischler / Vienna Press

Was schon alleine in der Beschreibung witzig klingt, entpuppte sich bei der Premiere von "Gerüchte, Gerüchte" im Stadttheater Berndorf als absoluter Publikumshit. Davon überzeugten sich prominente Theater-Freunde wie Ex-Opernball-Lady Maria Großbauer, Top-Manager Wolfgang Hesoun, Schauspieler Gregor Seberg, Comedian Christoph Fälbl sowie "Traumschiff"-Star Barbara Wussow. Sie alle spendeten den Stars - allen voran Kristina Sprenger und Julia Cencig sowie Regisseur Alexander Jagsch tosenden Applaus.