Festspiel-Auftakt
Bühne frei für den "Jedermann"
Die mit Spannung erwartete Premiere steigt am Samstag auf der wohl berühmtesten Freiluftbühne der Welt. Bis Dienstag, 25. August, stehen insgesamt 15 Vorstellungen auf dem Spielplan am Salzburger Domplatz. Bei Schlechtwetter weicht das Ensemble wie gewohnt in das Große Festspielhaus aus.
Heißer Auftakt für Jedermann
Publikumsliebling Philipp Hochmair, der seit 2024 die Titelrolle spielt, kehrt auch heuer als Jedermann zurück und bringt die Zerrissenheit des reichen Mannes mit rauschhafter Energie auf die Bühne. Dabei greift er zwar wieder auf seinen berühmten Gold-Anzug zurück, überrascht aber dennoch mit ganz neuen Einblicken: Ein Nackt-Auftritt vor einem Cadillac zeigt dem Publikum sogar deutlich mehr als nur seinen Po.
Philipp Hochmair zeigt alles
Auch die neue Buhlschaft Roxane Duran sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Die französisch-österreichische Charakterdarstellerin, bekannt aus Michael Hanekes oscarnominiertem Meisterwerk "Das weiße Band", feiert ihr mit Spannung erwartetes Festspiel-Debüt. Schon bei den Proben lieferte sie im Eifer des Gefechts den einen oder anderen Höschenblitzer. Zudem zeigte sie sich im Bademantel und im innigen tête-à-tête mit Hochmair, Zärtlichkeiten und Küsse inklusive.
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Großer Run auf Jedermann
Dazu gibt es auf der weiblichen Seite weitere hochkarätige Neubesetzungen: Meike Droste übernimmt nach dem kurzfristigen Ausfall von Sylvie Rohrer die Doppelrolle "Ein armer Nachbar / Werke". Die Wiederaufnahme der gefeierten Inszenierung des Jedermann von Robert Carsen verspricht ein echtes Highlight des Kultur-Sommers zu werden. Wer den Jedermann live erleben will, sollte sich beeilen, denn der Ansturm auf die Tickets läuft bereits auf Hochtouren und viele Vorstellungen sind bereits ausverkauft.
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