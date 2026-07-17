"Die Odyssee" nimmt Kurs auf die Oscars - mit Rekord-Start

Gemma Oscar schauen! Mit "Die Odyssee" liefert Christopher Nolan das Kino-Epos des Sommers. Star-Ensemble inklusive. Ein sicherer Oscar-Kandidat. Mit dem besten Preview-Start des Jahres.

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"Wow! An Chris, Emma und die gesamte großartige Besetzung und Crew: Danke für einen fantastischen Abend im Kino. Ich kann es kaum erwarten, den Film noch einmal zu sehen!" Selbst Tom Cruise kommt aus dem Schwärmen nicht hinaus. Das Leinwand-Epos "Die Odyssee", mit dem sich Oscar-Regisseur Christopher Nolan (Oppenheimer) und dessen Frau Emma Thomas als Produzentin der legendären Homer-Saga annimmt, gilt als Kinoereignis des Jahres. Schließlich wird die jahrelange Irrfahrt von König Odysseus mit einem nie dagewesenen Star-Ensemble umgesetzt: mit Matt Damon in der Hauptrolle des Odysseus, Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemachos), Zendaya (Athene), Robert Pattinson (Antinoos) oder Charlize Theron (Kalypso).

Selbst Tom Cruise feiert "Die Odysee"

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Überwältigende Kritiken und Preview-Rekord

Matt Damon und Zendaya in Die Odyssee © Universal Pictures

Nicht nur deshalb prophezeien Hollywood-Insider schon einen Traumstart von bis zu 130 Millionen Dollar Kassa in den USA. Der erste Rekord ist bereits eingefahren: satte 15 Millionen alleine mit den Donnerstags-Previews. Deutlich mehr als "Michael" (12,4). Die Kritiker überschlagen sich ohnedies bereits mit Superlativen: von "Episch, gewaltig, unvergesslich" (Netzwelt) über "Das MUSS man gesehen haben (SZ) bis „Kinoereignis des Jahres" (NDR) überschlagen sich die Hymnen und führen auch den lächerlichen rassistischen Gegenwind, weil Lupita Nyong’o die Helena von Troja spielt, ad absurdum.

Aufreger: Lupita Nyong’o spielt die Helena von Troja © Getty Images for Universal Pictu

"Die Odyssee" liefert ganz großes Kino. © Universal Pictures

Zahlreiche Oscar-Nominierungen auch für Matt Damon und Regisseur Nolan gelten als fix. "Titanic", "Ben Hur" und Herr der Ringe, die je 11 Oscar holten, sowie "Sinners" (16 Nominierungen) zittern schon um ihre Rekorde.