Maul-und-Klauenseuche-Maßnahmen enden demnächst

Seuchenteppiche werden entfernt, kleinere Grenzübergänge zur Slowakei öffnen wieder.

Die Maßnahmen zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche (MKS) enden mit 20. Mai. Grenzkontrollen und Assistenzeinsätze des Heeres in Niederösterreich und im Burgenland sollen wie geplant beendet werden, sofern keine weiteren Fälle auftreten.

Keine Importverbote für Fleisch mehr

Die geschlossenen kleineren Übergänge zur Slowakei und zu Ungarn sollen wieder geöffnet werden, wurde ein ORF-Bericht bestätigt. Die Sperrzonen sollen aufgehoben werden, sämtliche Importverbote für Fleisch fallen.

Die Seuchenteppiche an den geöffneten Grenzübergängen in Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) und Berg (Bezirk Bruck an der Leitha) sollen abgebaut werden, hieß es aus dem Büro der niederösterreichischen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) auf Anfrage. Der am 14. April gestartete Assistenzeinsatz des Heeres, der vom Land bis zum 20. Mai angefordert worden war, soll wie geplant beendet werden. Die seit 5. April geschlossenen 24 kleineren Grenzübergänge sollen mit 21. Mai wieder öffnen. Vonseiten des Büros von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurde laut ORF die Aufhebung der Sperrzonen in Aussicht gestellt. Grund dafür sei ein Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission.