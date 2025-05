Badens Stadtregierung sagt Ja zu neuem Ärztezentrum

Vier Ärztinnen und Ärzte, eine Mission: Baden soll ein modernes Primärversorgungszentrum bekommen. Die Stadtregierung zieht mit und unterstützt die Initiative voller Überzeugung.

Ein ehrgeiziges Projekt nimmt in Baden Gestalt an. Vier engagierte Mediziner haben bei der Österreichischen Gesundheitskasse und der Ärztekammer Niederösterreich offiziell die Einrichtung eines Primärversorgungszentrums beantragt. Geplant ist der Standort am Conrad von Hötzendorf Platz 4-5.

Hier soll in absehbarer Zeit eine Anlaufstelle entstehen, die nicht nur Diagnose und Behandlung bietet, sondern auch als zentrale Drehscheibe für die regionale Gesundheitsversorgung fungiert. Der Clou: Durchdachte Kooperationen mit Schlüsselakteuren wie dem Landesklinikum, dem Diagnosezentrum Baden, Notruf Niederösterreich sowie einer ortsansässigen Kinderärztin sollen das Angebot auf ein neues Level heben.

Stadtregierung unterstützt die Bewerbung

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) lässt keinen Zweifel an ihrer Haltung. "Aufgrund der guten Erreichbarkeit, Konzeption und Größenordnung würde die geplante Einrichtung das medizinische Angebot in Baden perfekt ergänzen“, erklärt sie. Die Stadtregierung unterstützt die Initiative nicht nur symbolisch. In einem offiziellen Schreiben an die ÖGK und die Ärztekammer NÖ hat die Bürgermeisterin den Rückhalt für das Projekt deutlich gemacht - inklusive Angebot für Übergangsräumlichkeiten, bis das Zentrum fertig ist.

Baden will handeln, nicht irgendwann, sondern jetzt. "Die Koalition möchte die Primärversorgung in Baden so rasch als möglich auf Schiene bringen und hat das auch so in ihrem Arbeitspapier verschriftlicht“, stellt Jeitler-Cincelli klar. Ob die Gesundheitskasse und die Ärztekammer dem Antrag zustimmen, bleibt abzuwarten. Doch der Schulterschluss zwischen Stadtregierung und Ärzteschaft sendet ein unüberhörbares Signal.