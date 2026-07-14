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Völlig verwandelt

Hätten Sie DIESEN Hollywood-Star erkannt?

Erkennen Sie, welcher Schauspiel-Superstar unter dieser Maske steckt?
© Warner Bros.
Als gealterter Öl-Magnat will der Hollywood-Star in der düsteren Satire endlich seinen ersten regulären Oscar gewinnen.
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Kaum wiedererkennbar mit viel Schminke, schütterem, grauem Haar und vielen Falten im Gesicht: So will sich dieser Hollywood-Star seinen regulären Oscar erspielen. Können Sie erraten, um wen es sich hier handelt?

Kaum zu glauben, aber es ist Tom Cruise. Gestern kam der erste Trailer zu seinem neuen Film "Digger" heraus. Darin schlüpft der 64-jährige US-Schauspieler in die Rolle des Öl-Magnaten Digger Rockwell. Dieser hemdsärmelige Tausendsassa muss den Planeten vor einer Naturkatastrophe retten, die er durch seine Raffgier selbst verursacht hat.

Satire mit schwarzem Humor

Der rund dreiminütige Trailer von Warner Bros. folgt auf zwei eher nichtssagende Kurzclips und liefert absurde sowie rasante Szenen. Man sieht Rockwell zunächst in Sorge um seine kranke Katze, in der nächsten Szene macht er einen Mitarbeiter rund. Auch der US-Präsident, gespielt vom 74-jährigen John Goodman, erfährt von der drohenden Klimakatastrophe.

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Es folgen schnelle Schnitte mit Tarnkappenbombern, ordentlich Zunder und US-amerikanischem Patriotismus. Die Geschichte ist bewusst als Satire konzipiert und behandelt das Thema Weltuntergang explizit mit schwarzem Humor.

Tom Cruise in seinem neuen Film "Digger"
© Warner Bros./Youtube Screenshot

Jagd auf den begehrten Oscar

Hinter dem Projekt steht das Mastermind Alejandro González Iñárritu (62). Der Mexikaner ist in Hollywood dafür bekannt, seinen Darstellern zu Oscar-Nominierungen zu verhelfen. Zu seinen Erfolgen zählen Javier Bardem (57) für "Biutiful", Michael Keaton (74) für "Birdman" und Leonardo DiCaprio (51) für "The Revenant", wobei Letzterer den Preis auch gewann.

Tom Cruise, der 2026 bereits einen Ehrenoscar erhielt, war als Darsteller bisher dreimal nominiert (zweimal als Haupt-, einmal als Nebendarsteller), ging aber immer leer aus. Co-Produzent Cruise und seine Fans sind nun guter Dinge, dass es klappen könnte.

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