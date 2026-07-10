Mega-Hype
Kino-Duell: „Toy Story” lässt „Super Mario” zittern
Schon 808 Millionen Dollar Kassa weltweit. Lange vor dem Österreich-Start, der ja erst für den 23. Juli vorgesehen ist, macht sich "Toy Story 5" daran Kino-Geschichte zu schreiben. Mit Top-Start in den USA, wo Jessie, Buzz Lightyear, Woody und Co. unterstützt von Taylor Swift, die ja den Soundtrack-Hit "I Knew It, I Knew You" liefert, schon über 381 Millionen Dollar einfuhren und weiteren 427,3 Millionen Dollar in den restlichen Märkten steht man kurz davor "Toy Story 4" (1,073 Mrd. Dollar) als erfolgreichsten Film des Franchises abzulösen.
Erst ab 23. 7. bei im Kino aber schon 800 Millionen Dollar Kassa
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Dazu lässt man bereits den "Super Mario Galaxy Film" zittern, der ja mit 1,009 Dollar Kassa noch Platz 1 der Jahreswertung hält. Die Story verspricht den üblichen Toy Story Spaß: Cowboy-Puppe Woody, Weltraum-Actionfigur Buzz Lightyear und der Rest der Spielzeug-Crew werden plötzlich mit einer unerwarteten Herausforderung konfrontiert: iPads und moderne Elektronik. Als die Kinder im digitalen Zeitalter das Interesse an klassischen Figuren verlieren, müssen die Spielzeuge gegen High-Tech-Konkurrenz wie das Tablet "Lilypad" ankämpfen, um relevant zu bleiben.
Das ist der Filmhit von Taylor Swift:
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