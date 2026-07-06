"Wilde Abenteuer" mit Robert Palfrader und Tom Hanks

Ab 8. Juli in ORF 1 und auf ORF ON im Zweikanalton mit Robert Palfrader und Tom Hanks

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Spektakuläre Bilder und atemberaubende Aufnahmen über die geheime Welt der Tiere vom Wilden Westen über die Anden bis zur Atlantikküste: Die Emmy-nominierte Naturfilm-Reihe "The Americas – Wilde Abenteuer" führt das Publikum von ORF 1 und ORF ON anlässlich der Fußball-WM am 8. und 22. Juli 2026 jeweils Mittwoch ab 20.15 Uhr durch die faszinierenden Landschaften des amerikanischen Kontinents. Durch die Sendungen führt im Original Oscar-Preisträger Tom Hanks, dem der ORF ab Freitag, dem 10. Juli, außerdem mit hochkarätigen Film-Highlights und einer im Rahmen von "kulturMONTAG Spezial" gezeigten Dokumentation zum 70. Geburtstag gratuliert. Für den ORF hat Publikumsliebling Robert Palfrader mit gewohntem Humor die Synchronisation übernommen. Der ORF bietet die Folgen in Zweikanalton an. Die spektakulären Bilder sind mit der Musik vom Oscar-prämierten Filmkomponisten Hans Zimmer unterlegt.

Tom Hanks © Photo Press Service, www.photopress.at

Robert Palfrader: "Außergewöhnliche Bilder"

Worauf sich das Publikum bei "The Americas – Wilde Abenteuer" freuen darf? "Auf unfassbar tolle Aufnahmen, außergewöhnliche Bilder und eine Vielzahl an Locations", gibt Robert Palfrader einen ersten Vorgeschmack. Und weiter: "Ich liebe Dokumentationen, Naturdokumentationen sind ein Wahnsinn. Die habe ich schon als Kind gerne gesehen. Schön und informativ, Unterhaltung und auch etwas fürs Hirn."

Robert Palfrader © Sophie Menegaldo

Mehr zur Auftaktfolge von "The Americas – Wilde Abenteuer"

"Der Wilde Westen" (Mittwoch, 8. Juli, 20.15)

The Americas – Wilde Abenteuer © ORF/Universal/NBC/BBC Studios

Im Wilden Westen geht es trickreich ums Überleben. Im bitterkalten Winter der Rocky Mountains begeben sich Kojoten in den eisfreien Flüssen im Yellowstone-Naturpark auf Futtersuche, während Trockenheit in der Sonora-Wüste eine Rotluchsmutter und ihre beiden Jungen vor große Herausforderungen stellt. In Kalifornien beweisen Eichelspechte Teamgeist, wenn sie gemeinsam ihre Vorräte in Baumhöhlen anlegen.