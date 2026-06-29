ZDF-Fernsehgarten: Ballermann-Star packt über Mini-Gagen aus

Der ZDF-Fernsehgarten gehört zu den beliebtesten Shows im Fernsehen. Doch hinter den Kulissen sorgt die Bezahlung der auftretenden Schlagerstars für heftige Diskussionen in der Musikwelt.

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Die bekannte Show ZDF-Fernsehgarten wird jeden Sonntag live vom Mainzer Lerchenberg ausgestrahlt. Auch bei den vielen Schlagerfans in Österreich schalten wöchentlich zahlreiche Zuschauer ein, wenn Moderatorin Andrea Kiewel (61) die Stars empfängt. Doch nun hat der bekannte Musiker Ikke Hüftgold (49) gegenüber "t-online" intime Details über die Bezahlung verraten. Dabei wurden schwere Vorwürfe gegen die Praxis beim ZDF-Fernsehgarten erhoben. Laut dem Ballermann-Star erhalten er und viele andere Acts für den Auftritt lediglich eine Aufwandsentschädigung von 750 Euro.

Kritik am ZDF-Fernsehgarten

Ikke Hüftgold © Getty Images

Für die Künstler bedeutet der Auftritt laut Hüftgold zwei Tage Arbeit, da das gesamte Team bereits am Samstag auf eigene Kosten zur Probe anreisen muss. Sein persönliches Fazit fällt deshalb extrem deutlich aus: "Die meisten Künstler machen dabei ein fettes Minus. Und im Gegenzug bringen wir dem ZDF die höchste Einschaltquote des Jahres. Für mich eine Frechheit, die ihresgleichen sucht." Zwar gäbe es Musiker, die mehrere tausend Euro erhielten, doch viele Schlager-Acts würden nur mit dem Verweis auf die Promotionwirkung abgespeist.

Reine Plattform für Promotion

Andrea Kiewel © Getty Images

Auch der Sänger Markus Becker bestätigte, dass man die Sendung als reine Möglichkeit zur Werbung betrachten müsse. Der Interpret des Hits "Das rote Pferd" erklärte, dass Fernsehauftritte allgemein nicht viel Geld einbringen und es meistens nur um einen pauschalen Auslagenersatz geht. Am Ende müsse jeder für sich selbst entscheiden, ob er da mitspielen will oder nicht. Die langlebige Show läuft bereits seit den Achtzigerjahren im Programm, wobei Andrea Kiewel seit dem Jahr 2000 das Gesicht der Sendung ist.