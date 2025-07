Transfer-Entscheidung: Portugal-Star geht nach Saudi Arabien

Stürmer Joao Felix wechselt von Fußball-Club-Weltmeister Chelsea zum saudischen Pro-League-Club Al-Nassr.

Der Portugiese, einst als Megatalent gehandelt, unterschrieb beim Arbeitgeber seines berühmteren Landsmannes Cristiano Ronaldo einen Zweijahresvertrag, wie beide Teams am Dienstag bekannt gaben.

In Österreich

Al-Nassr bereitet sich aktuell im Pinzgau in Salzburg auf die kommende Saison vor, am Mittwoch (17.30 Uhr) ist in Grödig ein Testspiel gegen Toulouse angesetzt.

In Saalfelden Quartier bezogen

Ob Superstar Ronaldo dann zum Einsatz kommt, soll kurzfristig entschieden werden, hieß es am Dienstag. Der 40-Jährige befindet sich seit Donnerstag in Österreich, Al-Nassr hat in Saalfelden Quartier bezogen.