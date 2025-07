Marko bestätigt: Verstappen bleibt Bulle

Wolff über Verstappen-Gerücht: "Wird keine großen Überraschungen geben" Die Mercedes-Entscheidung, eine mögliche Sensations-Verpflichtung von Weltmeister Max Verstappen betreffend, steht offenbar unmittelbar bevor. Mercedes-Boss Toto Wolff will schon vor dem Belgien-GP in Spa (So., 15 Uhr) Klarheit schaffen.