Wolff über Verstappen-Gerücht: "Wird keine großen Überraschungen geben"

Die Mercedes-Entscheidung, eine mögliche Sensations-Verpflichtung von Weltmeister Max Verstappen betreffend, steht offenbar unmittelbar bevor. Mercedes-Boss Toto Wolff will schon vor dem Belgien-GP in Spa (So., 15 Uhr) Klarheit schaffen.

Im Interview mit dem ORF-Sport sprach Toto Wolff Klartext. Der Mercedes-Boss über die nahende Entscheidung in der Fahrer-Frage: "Es geht nicht nur darum, dass das Team eine Entscheidung trifft, wer im nächsten Jahr im Auto sitzt, sondern die Fahrer müssen auch wissen woran sie sind. Wir haben immer versucht, uns an diese Regel zu halten, und das werden wir auch in dem Fall machen."

Sowohl bei Montreal-GP-Sieger George Russell, dem aktuellen "Einser-Piloten" bei Mercedes, als auch bei Rookie Kimi Antonelli läuft der aktuelle Vertrag mit Saisonende aus. Beide stehen offenbar vor der Verlängerung. Wolff, verschmitzt lächelnd: "Im Spa werden wir wissen als Team, wie wir's spielen wollen nächstes Jahr. Wann wir's sagen, ist noch nicht ganz sicher." Alle Beteiligten sind, so Wolff, "alle am letzten Stand".

"Wollen mit George und Kimi weitermachen"

Konkret zu den Zukunftsplänen von Mercedes befragt, meint Wolff: "Die Fahrtrichtung ist so, dass wir mit George und Kimi weitermachen wollen, das ist die absolute Priorität."

Warum gibt's dann noch immer Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Verstappen zu Mercedes schon in der kommenden Saison? Wolff: "Man kann natürlich über einen Max nicht hinwegschauen und die Pläne, die er für die Zukunft hat. Das haben wir auch gemacht. Aber ich glaub, es wird keine großen Überraschungen geben."

"Das ist dann das Ende von der Verstappen-Gschicht bei Mercedes", meint ein Insider. Abgesehen davon ist Verstappen bei Red Bull unter Vertrag. Allerdings mit einer Ausstiegs-Option, die allerdings aktuell nicht greifen würde (Verstappen liegt in der WM hinter Piastri und Norris auf Platz 3).

"Wir verbringen auch gerne an den gleichen Plätzen unsere Urlaube"

Über das angebliche Treffen mit Verstappen auf Ibiza meint Wolff mit einem ironischen Unterton: "Was neu ist, dass die Leute Foto-Collagen mit Flugzeugen machen, das hatten wir noch nie. Aber ja, wenn du einen Urlaub in der Nähe voneinander verbringst, heißt das noch lange nicht, dass man auch miteinander in der Formel 1 arbeitet. Wir hatten immer ein gutes Auskommen miteinander und zufällig verbringen wir auch gerne an den gleichen Plätzen unsere Urlaube."