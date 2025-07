Marko über Mercedes-Gerüchte: "Max kann sich treffen, mit wem wer will"

Auch nach der Entlassung von Christian Horner als Red-Bull-Teamchef verstummen die Gerüchte um Max Verstappen nicht. Jetzt bricht Bullen-Mastermind Helmut Marko sein Schweigen. Lesen Sie, er die Chancen auf einen Verbleib seines Superstars einschätzt - und warum er die WM doch nicht aufgibt.

Vor der WM-Fortsetzung in Spa (27. Juli) laufen in Markos Büro in Graz die Telefone heiß. Über das Thema Horner - das stellt der 82-Jährige gleich im Vorhinein klar - will er nicht sprechen.

oe24: Nur eine Frage dazu: Haben Sie mit Max Verstappen über Horners Abschied gesprochen?

HELMUT MARKO: Max ist informiert gewesen, mehr will ich dazu nicht sagen.

oe24: Dann lassen Sie uns bitte über Verstappen reden. Was ist am angeblichen Treffen zwischen Max und Mercedes-Boss Toto Wolff auf Ibiza dran?

MARKO: Max kann sich mit wem immer er will treffen.

oe24: Beunruhigt Sie so was nicht?

MARKO: Wir haben einen gültigen Vertrag (bis 2028, d. Red.), und wir gehen davon aus, dass Max bei uns bleibt.

In einem früheren Gespräch am Österreich-GP-Wochenende hatte Marko gegenüber oe24 klargestellt: Die leistungsbezogene Ausstiegsklausel, von der immer wieder die Rede ist, würde aktuell nicht greifen.

"Vettel ist kein Thema und wird auch kein Thema"

oe24: Wie konkret sind die Pläne mit Sebastian Vettel in einer Führungsposition bei Red Bull Racing?

MARKO: Das ist kein Thema und wird auch kein Thema.

oe24: Lassen Sie uns bitte noch auf die letzten beiden Rennen vor der Sommerpause in Spa und Budapest blicken. In Ihrer "Speedweek"-Kolumne schreiben Sie, dass Sie den WM-Titel für Max Verstappen doch noch nicht abgehakt haben. Wieso sehen Sie plötzlich doch Chancen gegen die McLaren-Übermacht?

MARKO: Noch sind 332 Punkte zu holen, das ist ein ordentliches Paket. Wir hoffen, dass die Updates, die wir in Spa und Budapest bringen, greifen.

oe24: Hilft es, dass in Spa ein zusätzlicher Sprint am Programm steht?

MARKO: Ja und nein. Einerseits gibt's mehr Punkte zu holen, andererseits fallen zwei Trainingssessions weg. Da können wir uns kein Freitag-Katastrophentraining leisten und dann das Auto ins richtige Reifenfenster bringen. Da muss alles gleich passen.

oe24: Aber wenn Max Verstappen auch in Spa nicht vor den McLaren bleibt, dann ist die WM gelaufen, oder?

MARKO: Davon ist auszugehen.

GP von Belgien in Spa-Francorchamps

Samstag, 26. Juli:

12 Uhr: Sprintrennen

16 Uhr: Qualifying

Sonntag, 27. Juli:15 Uhr: Start zum GP