Verstappen zu Mercedes-Gerüchten: „Bin happy bei Red Bull“ – will Karriere dort beenden

Vor dem Grand Prix in Spa kommentiert Max Verstappen die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Mercedes – mit einer Mischung aus Humor und klaren Worten.

Mercedes will vor dem Grand Prix von Belgien Klarheit über die Zukunft seiner Fahrer schaffen. Laut Teamkreisen sollen George Russell und Kimi Antonelli auch 2026 für die Silberpfeile fahren. Russell erklärte, die Spekulationen hätten keinen Einfluss auf ihn – er gehe davon aus, auch künftig im Team zu bleiben. Antonelli betonte, er wisse, was das Team von ihm erwarte, und sehe sich „in einer guten Position“.



Ein möglicher Wechsel von Max Verstappen steht dabei weiterhin im Raum. Fotos von ihm mit Teamchef Toto Wolff im Sardinien-Urlaub sorgten zuletzt für Spekulationen. Wolff stellte im ORF klar: „Wenn man in der Nähe voneinander Urlaub macht, heißt das noch nicht, dass man auch in der Formel 1 zusammenarbeitet.“

Verstappen bleibt Red Bull treu

Verstappen reagierte auf die Gerüchte mit schwarzem Humor: „Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich morgen nicht mehr aufwache. Dann fahre ich gar nicht mehr.“ Gleichzeitig stellte er klar: „Ich bin generell sehr happy bei Red Bull. Mein Ziel ist es, bis zum Ende meiner Karriere hier zu fahren.“ Der Weltmeister steht bis 2028 unter Vertrag.

Unzufriedenheit mit aktueller Performance

Trotz langfristigem Vertrag ist Verstappen mit der aktuellen Performance unzufrieden. Nach dem Abgang von Christian Horner hat Laurent Mekies die Teamführung übernommen. Red Bull liegt mit 172 Punkten auf Platz vier der Konstrukteurswertung. Verstappen bezeichnete Spa als Schlüsselrennen.