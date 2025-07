Schwimm-Wahnsinn: 12-jährige Chinesin verpasst knapp Medaille

Die 12-jährige Zidi Yu sorgt gerade bei der Schwimm-WM in Singapur für Furore. Sie verpasst ganz knapp die Bronzemedaille.

Die Chinesin erreicht im Finale über 200 Meter Lagen den überragenden vierten Platz und verpasst Bronze um sechs Hundertstelsekunden. Selbst das Rennen hat es in sich.

Auf den ersten 100 Metern (Schmetterling und Rücken) belegt Yu den dritten Platz. Bei der dritten Teilstrecke (Brust) fällt sie auf den siebten Platz zurück, um sich mit einem unglaublichen Schlusssprint auf den vierten Platz zurückzukämpfen.

Ausnahme für Yu

Dabei konnte das Nachwuchstalent auch ihre Bestzeit von den chinesischen Meisterschaften (2:10,63 Minuten) um fast 1,5 Sekunden auf 2:09,21 Minuten verbessern. Yu ist mit dieser Zeit die schnellste 12-Jährige auf dieser Strecke jemals, bei Mädchen und Burschen.

Eigentlich dürfte sie laut dem Regelwerk des internationalen Schwimmverbandes (World Aquatics) nicht an den Start gehen. Für die Schwimm-WM müssen die Athleten mindestens 14 Jahre alt sein. Yu erhielt aufgrund ihrer herausragenden Zeiten eine Sondererlaubnis.

In der Schwimm-Welt wird sie als ein Wunderkind bezeichnet. Yu geht in den kommenden Tagen für China über 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen an den Start. Dort gehört das Talent auch zu den Medaillenkandidaten.

Immer wieder Wunderkinder

Würde Yu eine Medaille bei dieser WM gewinnen, wäre sie die jüngste Medaillengewinnerin bei einem großen internationalen Schwimmwettbewerb seit der damals zwölfjährigen Dänin Inge Sörensen bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin (Bronze über 200 m Brust).

Im Schwimmsport gibt es immer wieder Wunderkinder, welche in jungen Alter mit der Elite mithalten können, vor allem bei Frauen. 1992 gewann Franziska van Almsick im Alter von 14 Jahren Silber bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Rūta Meilutytė aus Litauen gewann gerade mit 15 Jahren Gold über 100 Meter Brust bei Olympia 2012 in London.