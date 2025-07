Roter-Stern-Trainer über Arnautović: »Er ist bereit für Dienstag«

Marko Arnautović steht in Belgrad in den Startlöchern! Noch hat der ÖFB-Star sein erstes Pflichtspiel für Roter Stern nicht absolviert – doch laut Trainer Vladan Milojević könnte sich das schon am Dienstag im Rückspiel der zweiten Königsklassen-Runde gegen die Lincoln Red Imps ändern .

Marko Arnautović musste sein Debüt im Trikot von Roter Stern Belgrad vorerst aufschieben. Beim 7:1-Kantersieg gegen Stadtrivalen OFK Belgrad am Samstag stand der ÖFB-Star zwar noch nicht im Kader, sorgte aber trotzdem für Gänsehaut-Stimmung im Marakana. Denn: Die Zvezda-Fans bereiteten ihrem Top-Neuzugang einen emotionalen Empfang. Zur Halbzeitpause stieg der Stürmer von der Tribüne zur Laufbahn hinunter – direkt vor den Block der Delije, der lautstärksten Anhänger des Klubs. Sprechchöre, Applaus, pure Begeisterung – und das ganz ohne Ballkontakt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Champions-League-Quali als Debüt-Bühne? Nach dem Schlusspfiff wurde Coach Vladan Milojević natürlich auf das mit Spannung erwartete Debüt angesprochen – und ließ aufhorchen: „Natürlich kommt Arnautović aus einer Pause und hat eine lange, intensive Saison hinter sich. Wir gehen das Schritt für Schritt an. Aber ich erwarte ihn am Dienstag im Kader gegen Lincoln!“ Schon am Dienstag (21 Uhr) steigt im Marakana das Rückspiel der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar. Das Hinspiel gewann der serbische Rekordmeister auswärts mit 1:0 – nun soll Arnautović den Sack zumachen. Arnie soll Roter Stern Richtung Königsklasse schießen Der 36-jährige Stürmer bringt reichlich internationale Erfahrung mit – und könnte sich mit einem starken Auftritt auf Anhieb in die Herzen der Fans spielen und seinen neuen Arbeitgeber einen Schritt näher Ziel Königklasse. Die Bühne ist bereitet.