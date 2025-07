Ronaldo-Hype in Salzburg: "Fans sind schon recht aufdringlich"

Zahlreiche Fans belagern den Superstar in Saalfelden.

Seit Donnerstag ist Cristiano Ronaldo und bereitet sich mit Al-Nassr in Saalfelden auf die neue Saison vor. Der Hype um den Superstar kennt dabei fast keine Grenzen, mitunter sind die Fans sogar zu aufdringlich.

„Der Andrang an Fans ist größer als erwartet. Viele kommen sehr nah heran und verlangen viel – teilweise sind sie schon recht aufdringlich“, berichtet Hoteleigentümer Alexander Strobl gegenüber Salzburg24.

Viele Anhänger sorgen vor dem Hotel für Wirbel. „Mit Sprechchören machen sie mächtig Lärm, das geht aber oft zu weit. Wir müssen die Privatsphäre unserer Gäste sicherstellen", so Strobl.

Der Superstar wird so gut wie möglich abgeschirmt, manchen Fans gelingt aber dennoch ein Schnappschuss. Weil Al-Nassr nur ein Drittel des Hotels Gut Brandlhof reserviert hat, gibt es auch andere Gäste, die in der Lobby oder auf dem Gang auf Ronaldo, Mané und Co. treffen.