Cristiano Ronaldo trainiert in Österreich und postet DAS auf Instagram

Seit Donnerstag ist Cristiano Ronaldo in Salzburg zu Gast, wo sein Klub Al-Nassr sein sommerliches Trainingslager bestreitet. Nun gab "CR7" seine ersten Eindrücke auf Social Media preis.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) trainiert seit Donnerstag in Österreich. Mit seinem Klub Al-Nassr residiert er im idyllischen Saalfelden, wo er jedoch von Schaulustigen bestmöglich abgeschottet wird.

© Instagram/cristiano

Freitagabend ließ er seine Fans aber nicht weiter zappeln und meldete sich zumindest auf Instagram mit einem brandneuen Posting aus Salzburg. "It starts now. Eyes on the future. We are all in!", so die Botschaft des Rekordinternationalen von Portugal. Zu Deutsch: "Es beginnt jetzt. Augen Richtung Zukunft. Wir sind alle mit dabei!"

Auf dem Bild ist ein entschlossener Cristiano Ronaldo zu sehen, dessen Hunger am Fußballplatz noch immer nicht gestillt sein dürfte. Über Nacht erhielt das Posting mehr als 3 Millionen Likes - Tendenz steigend. Ob "CR7" bei den kommenden Testspielen in Saalfelden und Grödig auf dem Platz stehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Der Jubel über einen Auftritt des fünffachen Weltfußballers wäre jedenfalls grenzenlos, selbst ohne Treffer.