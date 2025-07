Ticket-Wahnsinn: 450 € für CR7-Show in Salzburg

Karten für Al-Nassr-Testspiele werden im Netz für Wucher-Preise angeboten.

Teuer. Ein Weltstar wie Cristiano Ronaldo gastiert nicht alle Tage in Österreich. Einer der Marke Ronaldo erst recht nicht im beschaulichen Saalfelden im Pinzgau.

Am heutigen Samstag (26. Juli) wird in Saalfelden gegen St. Johann/Tirol getestet, am Mittwoch (30. Juli) und nächsten Samstag (2. August) in Grödig gegen Toulouse und Al-Ahli. Ursprünglich waren die Karten für die mögliche Ronaldo-Show preislich zwischen 20 und 40 Euro angesetzt. Derzeit ist aber noch nicht bekannt, ob und in welchem der Matches der Weltfußballer auch auflaufen wird und in welchen Spielen er vielleicht gar nicht im Stadion sein wird.

© willhaben.at

Die Preise für die Test-Kracher explodieren dennoch. Für das Spiel gegen St. Johann gibt es auf der Plattform willhaben.at mittlerweile Tickets um 450 Euro, in dem Paket wären allerdings drei Plätze zu haben. Das teuerste – noch erhältliche Angebot beläuft sich auf 320 Euro für zwei Stehplätze in der Saalfeldener Arena.

Für den von der Fußball-Qualität wohl besseren Kick am Mittwoch in Grödig gegen den französischen Traditionsverein Toulouse muss man derzeit für einen Sitzplatz 90 statt der ursprünglichen 40 Euro hinblättern. Klar ist, dass es schon lange keinen Sportler gegeben hat, auf den es einen derartigen Run in Österreich gab.