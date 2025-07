Ronaldo-Fieber in Österreich & Arnautovic-Mania in Belgrad

Während in Österreich durch das Trainingslager von Al-Nassr das Ronaldo-Fieber ausgebrochen ist, dreht sich in Belgrad seit Tagen alles um einen: Marko Arnautovic, der am Samstag (20 Uhr) im Stadtderby gegen OFK Belgrad sein Debüt im legendären Marakana-Stadion feiern soll.

Kein Wunder: Der ÖFB-Stürmer unterschrieb am Montag einen historischen Zweijahresvertrag über fünf Millionen Euro bei Roter Stern Belgrad und avancierte damit zum teuersten Spieler der serbischen Ligageschichte. Bereits am Samstag (20 Uhr) soll er mit der Rückennummer 89 im Stadtderby gegen OFK Belgrad im legendären Marakana-Stadion erstmals auflaufen – und alle erwarten nur eins: Tore! Arnautovic: »Hatte ganzes Leben lang Druck« Beim ersten Training am Donnerstag beeindruckte der 36-jährige Stürmer sofort. Sowohl Trainer Vladan Milojević als auch seine neuen Mitspieler zeigten sich nach der langen Sommerpause überrascht von seiner Fitness und Präsenz. Doch nicht nur auf dem Platz sorgte Arnautovic für Begeisterung, auch sein ungewohnt gesprächiger Auftritt ließ die Herzen der serbischen Journalisten höher schlagen. Der Wiener verriet, dass er seine Karriere wahrscheinlich beim serbischen Rekordmeister ausklingen lassen wird. „Ich denke schon. Ich bin 36 Jahre alt, ich werde meine Karriere hier beenden und bin stolz darauf. Doch jetzt ist noch nicht das Ende, es ist der Anfang“, erklärte Arnautovic. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Und genau dieser Anfang sorgt nun für große Vorfreude, aber auch für extrem hohe Erwartungen. Schließlich soll der Neuzugang Roter Stern nicht nur zum Meistertitel schießen, sondern auch in die Champions League. „Ich weiß, was die Fans erwarten. Ich hatte mein ganzes Leben lang Druck und weiß, wie man damit umgeht. Druck gehört zum Fußball dazu, aber wenn ich den Platz betrete, gibt es für mich keinen Druck mehr“, betonte der Ex-Inter-Stürmer, der es kaum erwarten kann, die Marakana-Magie zu spüren und rief auf Instagram prompt alle Roter-Stern-Fans dazu auf, heute ins Stadion zu kommen.