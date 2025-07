Kurios: Alaba urlaubt im Arnautovic-Hotel

Während die Wechsel-Gerüchte um Real-Verteidiger David Alaba immer heißer werden, zieht der ÖFB-Star die Notbremse – und fliegt mit seiner Familie erst mal in den Urlaub.

Nach dem geplatzten Transferpoker um Marko Arnautović rückt nun ein anderer ÖFB-Star ins Rampenlicht: David Alaba. Wie das Fußballportal „fichajes.net“ berichtet, plant Real Madrid nicht mehr langfristig mit dem 33-jährigen Wiener. Der verletzungsgeplagte Verteidiger steht bei den Königlichen offenbar auf der Abschussliste und darf den Klub für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme verlassen.

Geheim-Verhandlungen im Türkei-Urlaub?

Kein Wunder, dass die ersten Interessenten bereits Schlange stehen. Besonders in der Millionenwüste Saudi-Arabiens gilt Alaba als heiße Transferware. Sowohl Al-Nassr als auch Al-Hilal locken mit attraktiven Gehaltspaketen. Besonders reizvoll könnte ein Wechsel zu Al-Nassr sein – schließlich kickt dort niemand Geringeres als Cristiano Ronaldo.

Ob Alaba Real diesen Sommer tatsächlich verlässt, bleibt aber offen. Währenddessen genießt der ÖFB-Kapitän mit seiner Familie eine Auszeit. Freundin Shalimar Heppner gab auf Instagram erste Einblicke in den Urlaub – von entspannten Tagen am weißen Sandstrand bis hin zum Ziegenstreicheln mit den Kindern. Kurios: Die Familie logiert im selben Luxus-Hotel an der türkischen Riviera, in dem vor wenigen Wochen auch Marko Arnautović Urlaub machte. Damals tobten parallel noch die Verhandlungen mit Rapid und Gerüchte über türkisches Interesse. Am Ende zog es Arnautović aber zum serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad.

© Instagram

Ob Alaba ein ähnliches Schicksal erwartet, bleibt abzuwarten. Der 33-Jährige betonte bislang stets, dass er seinen Vertrag erfüllen und sich bei den Königlichen durchsetzen wolle. Doch vielleicht öffnen sich ja doch noch neue Türen.