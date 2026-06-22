"Sieht man meinen Po?": Kiwi springt live in den Pool

Während Deutschland unter einer gnadenlosen Hitzewelle schwitzt, sorgt Andrea "Kiwi" Kiewel (61) im ZDF-"Fernsehgarten" für eine sensationelle Abkühlung. Mitten in der Live-Sendung springt die Moderatorin im eleganten Kleid in den Pool.

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Die Sonne brannte am Sonntag (21. Juni) unbarmherzig auf den Mainzer Lerchenberg. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad wurde die beliebte Open-Air-Show für alle Beteiligten zur echten Hitzeschlacht. "59 Grad unterm Glasdach", stöhnte Andrea Kiewel schon zu Beginn sichtlich geplagt in ihr Mikrofon. Immer wieder blickte die 61-Jährige sehnsüchtig zum Studio-Pool, in dem ihre Gäste auf Stand-up-Paddles balancierten: "Ich bin neidisch, ich will auch reinfallen."

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Ein Ruf aus dem Publikum als Auslöser

Am Beckenrand stehend, geriet die Moderatorin immer mehr ins Grübeln. "Habe ich ein zweites Kleid? Sind Haare wichtig?", überlegte Kiwi laut vor den Kameras. Den entscheidenden Impuls lieferte schließlich ein Zuschauer vor Ort, der ihr lautstark entgegenrief: "Ach, rein mit dir!"

Die Reaktion: Kiwi zögerte keine Sekunde, legte ihr Mikrofon sicher am Beckenrand ab und nahm Anlauf.

Der Sprung: Im schicken weißen Sommerkleid tauchte sie unter dem Jubel der Zuschauer komplett im kühlen Nass ab.

Der Spruch: Sichtlich erleichtert schwamm sie auf dem Rücken und scherzte: "Sieht man meinen Po?"

Moderation im roten Bademantel

Während das Publikum im Fernsehgarten den erfrischenden Auftritt frenetisch feierte, mussten die Fans vor Ort auf den Rängen bleiben – ein spontanes Mitschwimmen war aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Wie die Moderatorin in ihrem klatschnassen weißen Kleid aus dem Pool stieg, bekamen die Zuschauer an den Bildschirmen übrigens nicht zu sehen.

Nach der kurzen Abkühlung moderierte Kiwi zunächst einfach direkt aus dem Wasser heraus weiter. Wenig später zeigte sie sich den Zuschauern an Land eingewickelt in einen roten Bademantel und mit einem Handtuch-Turban auf dem Kopf. Nach einem schnellen Kleiderwechsel in ein gelbes Ersatzoutfit konnte die Sendung, die ganz unter dem Motto "Discofox" stand, schließlich wie gewohnt fortgesetzt werden. Andrea Kiewel hat damit einmal mehr bewiesen, warum sie seit Jahren das unangefochtene und schlagfertige Herzstück der ZDF-Show ist.